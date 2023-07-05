«Сперс» подписали двусторонний контракт с Сир’Джабари Райсом

« » официально объявил о подписании двустороннего контракта с защитником Сир’Джабари Райсом (24 года, 193 см).

Райс не был выбран на драфте-2023. Сейчас игрок выступает за «Сперс» в Летней лиге.

Райс провел четыре года в университете Нью-Мексико Стэйт, после чего перешел в университет Техас, где провел сезон-2022/23, набирая 13,0 очка, 3,5 подбора и 2,0 передачи за игру.

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