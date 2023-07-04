Джулиан Шэмпени набрал 30 очков и 8 подборов в победной игре Летней лиги с «Шарлотт»

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА видео Летняя лига НБА Джулиан Шэмпени Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио» Джулиан Шэмпени стал самым результативным игроком матча Летней лиги НБА против «Шарлотт» (98:77).

Шэмпени набрал 30 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.

Несколько дней назад Шэмпени договорился о заключении 4-летнего соглашения с «Сан-Антонио» на сумму 12 миллионов долларов.

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
Кто не рискует тот не пьет шампанского👍
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