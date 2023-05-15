Мо Бамба не полетел с командой в Денвер. Его участие в первом матче под вопросом

Центровой « » не полетел в понедельник с командой в Денвер для подготовки к финальной серии Западной конференции.

Сообщается, что на завтра у него назначена встреча со специалистом по поводу левого колена. Он полетит в Денвер самостоятельно после обследования.

Его участие в первом матче серии в официальном протоколе будет значиться как «маловероятное».

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