Мо Бамба не полетел с командой в Денвер. Его участие в первом матче под вопросом
Центровой «Лейкерс» Мо Бамба не полетел в понедельник с командой в Денвер для подготовки к финальной серии Западной конференции.
Сообщается, что на завтра у него назначена встреча со специалистом по поводу левого колена. Он полетит в Денвер самостоятельно после обследования.
Его участие в первом матче серии в официальном протоколе будет значиться как «маловероятное».
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