Мо Бамба не полетел с командой в Денвер. Его участие в первом матче под вопросом

Теги Денвер Лейкерс НБА Мо Бамба Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Мо Бамба не полетел в понедельник с командой в Денвер для подготовки к финальной серии Западной конференции.

Сообщается, что на завтра у него назначена встреча со специалистом по поводу левого колена. Он полетит в Денвер самостоятельно после обследования.

Его участие в первом матче серии в официальном протоколе будет значиться как «маловероятное».

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4 комментария

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Южанин78
Все, Денвер в 4-х.
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Аморалинни
Йокич может выдохнуть
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Bunyod Turgunov
Минус один полотансовщик
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Mr.Trol
как можно быть таким атлетичным, высоким и в то же время бесполезным?
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