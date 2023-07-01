«Панатинаикос» может подписать Брина Форбса

Теги возможные переходы Миннесота Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА чемпионат Греции Брин Форбс Баскетбол

«Панатинаикос» обсудил подписание контракта с представителями защитника Брина Форбса (29 лет, 188 см).

Если Форбс решит перебраться из НБА в Европу, то греческий клуб будет готов сделать ему предложение.

В сезоне-22/23 Форбс провел 25 матчей за «Миннесоту», набирая 3,6 очка за игру. В феврале баскетболист был арестован за избиение девушки.

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