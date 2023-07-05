Чима Монеке покинет «Монако»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Монако Чима Монеке Баскетбол

Тяжелый форвард Чима Монеке (27 лет, 198 см) планирует покинуть «Монако» и стать свободным агентом, сообщает BasketNews.

Нигерийский игрок начинал сезон-2022/23 в «Сакраменто», но в январе перебрался в «Монако» и подписал контракт до 2024 года.

В 16 матчах Евролиги Монеке набирал в среднем 3,9 очка и 3,1 подбора. Во французской лиге его показатели составили 9,7 очка, 4,0 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 18 минут на паркете.

В 2022 году Монеке был признан MVP Лиги чемпиононов в составе «Манресы».

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