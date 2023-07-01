«Мемфис» и «Портленд» проявляют интерес к Донте Холлу

« » и « » входят в число команд НБА, заинтересованных в приобретении центрового «Монако» (25 лет, 206 см).

Контракт Холла включает пункт о выходе в случае предложения из . Если Донта покинет клуб, « » вступит в гонку за Николу Миротича.

Холл не был выбран на драфте в 2019 году, но пробился в НБА через фарм-команды G-лиги. В активе Донты выступления за «Детройт» и «Бруклин» и «Орландо». Летом 2021 года Холл перебрался в Европу и подписался с «Монако».

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече Евролиги, и помог «Монако» пройти в «Финал четырех».

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