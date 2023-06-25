Патрик Беверли: «В 2012-м заставил Рашада Маккэнтса уйти с просмотра в «Лейкерс»

Теги Чикаго Лейкерс Рашад Маккэнтс НБА Гилберт Аренас Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли во время 36-го эпизода своего подкаста рассказал бывшему игроку НБА Гилберту Аренасу, как в 2012 году заставил Рашада Маккэнтса уйти с просмотра в «Лейкерс».

– Рашад Маккэнтс когда-нибудь рассказывал тебе историю про меня?

– Нет, нет.

– Очень интересно. Я заставил его уйти.

– Подожди, что?

– Да, мы вместе проходили просмотр в «Лейкерс» в начале моей карьеры. На тренировке были только я и он, и он ушел.

– О, нет.

– Так что что бы он ни говорил, мне плевать.

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2 комментария

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Abdulla
Патрик Беверли: «Так что что бы он ни говорил, мне плевать. Я тоже ничего не скажу. Я и тогда ничего никому не сказал.»
+4
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+4
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artem_71m
Я пустил шептуна и он ушел.
- так что бы он не говорил, мне плевать.
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