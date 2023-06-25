Патрик Беверли: «В 2012-м заставил Рашада Маккэнтса уйти с просмотра в «Лейкерс»
Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли во время 36-го эпизода своего подкаста рассказал бывшему игроку НБА Гилберту Аренасу, как в 2012 году заставил Рашада Маккэнтса уйти с просмотра в «Лейкерс».
– Рашад Маккэнтс когда-нибудь рассказывал тебе историю про меня?
– Нет, нет.
– Очень интересно. Я заставил его уйти.
– Подожди, что?
– Да, мы вместе проходили просмотр в «Лейкерс» в начале моей карьеры. На тренировке были только я и он, и он ушел.
– О, нет.
– Так что что бы он ни говорил, мне плевать.
«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России
- так что бы он не говорил, мне плевать.