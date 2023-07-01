Патрик Беверли подпишет контракт на 1 год с «Филадельфией»

Свободный агент (34 года, 185 см) согласился подписать однолетний контракт на 3,2 млн долларов с «Филадельфией», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Беверли начинал прошлый сезон в составе «Лейкерс», но в феврале был отправлен в «Орландо», после чего отчислен. Став свободным агентом, Беверли подписал контракт с « », где провел остаток сезона, набирая 5,8 очка, 4,9 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

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