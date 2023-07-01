Патрик Беверли подпишет контракт на 1 год с «Филадельфией»

Теги переходы Чикаго Филадельфия НБА Патрик Беверли Баскетбол

Свободный агент Патрик Беверли (34 года, 185 см) согласился подписать однолетний контракт на 3,2 млн долларов с «Филадельфией», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Беверли начинал прошлый сезон в составе «Лейкерс», но в феврале был отправлен в «Орландо», после чего отчислен. Став свободным агентом, Беверли подписал контракт с «Чикаго», где провел остаток сезона, набирая 5,8 очка, 4,9 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

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7 комментариев

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Отец Погребняка
Бедный Эмбиид, прошлый сезон от Такера выслушивал наставления, теперь еще эту занозу взяли)
+13
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ты не прав
Ответ Отец Погребняка
Бедный Эмбиид, прошлый сезон от Такера выслушивал наставления, теперь еще эту занозу взяли)
Правды ради, не смотря на весь свой эпатаж, внутри команды Беверли хороший тимейт. Даже с Таунсом ужился, а тот ещё большая мямля
+10
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+10
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dev0
Фила в По выйдет похоже
+1
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Ann Tretiakova
Так а что...ЛАЛ ему чемпионский перстень дали или нет? Там же столько разговоров было ...давать ему и Черепахе перстень ))) чем все закончилось, кто в курсе ???
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SanChesko59
one more mentor
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Ilovethisgame77
По рукам пошёл))
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Zero Zero
Лучше бы переподписали Милтона. Беверли уже не тот, хоть и временами включается
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