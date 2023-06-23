«Уорриорз» вели переговоры с «Селтикс» по обмену Джордана Пула до сделки с «Уизардс»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

«Вашингтон» и «Голден Стэйт» договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол (38 лет, 183 см) перешел в «Уорриорз», а защитник Джордан Пул (24 года,196 см) стал игроком «Уизардс».

«Уизардс» также получили Райана Роллинза (20 лет, 193 см), защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Как передает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Голден Стэйт» искал различные варианты обмена Пула. По информации инсайдера, «Уорриорз» вели переговоры с «Селтикс», однако они не увенчались успехом.

«Бостон» в результате трехстороннего обмена расстался с разыгрывающим Маркусом Смартом, которого «кельты» выбрали на драфте 2014 года под 6-м номером.

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8 комментариев

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Alverond
Ответ Undrey
похоже на какие-то панические действия от гс, многовато отдали за ненужного вашику пола, какой-то тилт непонятный
скинули ужасный контракт
+6
0
+6
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Undrey
похоже на какие-то панические действия от гс, многовато отдали за ненужного вашику пола, какой-то тилт непонятный
Скорее, тут панические действия Селтикс. Ежели даже обмен Пула планировался. Что называется - КЕК.
+3
0
+3
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Лиллард унижатель!
Ответ unrecyclable
Майк Данливи о будущем Пула: «Он будет здесь еще четыре года, как минимум» -- двуличный янус
В комментах сразу написали, что цену набивает
+3
0
+3
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pele_kan
Ответ Alverond
скинули ужасный контракт
и химию поправили в коллективе. Хотя СиПи3 тоже нахимичить может)
+2
-1
+1
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misha.corp
Интересно, что ГСВ хотели от Бостона получить?
0
0
0
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Goshan700
Ответ misha.corp
Интересно, что ГСВ хотели от Бостона получить?
татюма
0
0
0
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