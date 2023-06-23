«Уорриорз» вели переговоры с «Селтикс» по обмену Джордана Пула до сделки с «Уизардс»

« » и «Голден Стэйт» договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол (38 лет, 183 см) перешел в «Уорриорз», а защитник (24 года,196 см) стал игроком «Уизардс».

«Уизардс» также получили Райана Роллинза (20 лет, 193 см), защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Как передает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, « » искал различные варианты обмена Пула. По информации инсайдера, «Уорриорз» вели переговоры с «Селтикс», однако они не увенчались успехом.

« » в результате трехстороннего обмена расстался с разыгрывающим Маркусом Смартом, которого «кельты» выбрали на драфте 2014 года под 6-м номером.

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