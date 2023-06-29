«Уорриорз» посчитали Джордана Пула «лишней и неэффективной» частью состава (The Athletic)

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

«Голден Стэйт» обменял защитника Джордана Пула в «Вашингтон» на опытного разыгрывающего Криса Пола.

«После нескольких дней мониторинга информации мне стало ясно, что все началось с того, что «Уорриорз» решили, что Пул является лишней и неэффективной частью состава.

Это и послужило толчком. «Уорриорз» хотели избавиться от контракта на 123 миллиона долларов, который они заключили с Пулом всего за восемь месяцев до этого, потому что его игра в прошлом сезоне не соответствовала этой стоимости, особенно с учетом их экстремального давления на налог на роскошь.

Они знали, что он хочет взять на себя большую роль, и знали, что этого почти наверняка не произойдет, пока в команде есть Стефен Карри и Клэй Томпсон», – пишет журналист The Athletic Тим Каваками.

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4 комментария

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Fronda
К Пулу в данной ситуации не слишком много вопросов. Было ясно, что выкладываться на полную в одной команде с Грином он не будет. Получил 20 очков в среднем за матч по сезону и успокоился. Клуб его сразу же поменял на хорошего ветерана. В Вашингтоне Пул с большой долей вероятности улучшит статистику, т.к. станет первой опцией атаки. Другое дело, вряд ли это поможет Вашингтону не бороться за 1-й пик. Кстати, у Голден Стейт есть еще молодежь. И ее тоже можно и нужно хорошо развить.
+7
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Daishi
Этот журналист хорош! Так культурно, так корректно и на столько строк растянуть простое и сакраментальное "Мы обо..ись!" не каждый осилит.))
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zetamol
Штош, логично
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scorp19
Его игра стала неэффективной благодаря Грину, который себе ждёт новый 100 на три. Спасибо Дреймонд, ты реально мотор и сердце команды. Куда ГСВ без тебя.
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