«Уорриорз» посчитали Джордана Пула «лишней и неэффективной» частью состава (The Athletic)

« » обменял защитника в « » на опытного разыгрывающего Криса Пола.

«После нескольких дней мониторинга информации мне стало ясно, что все началось с того, что «Уорриорз» решили, что Пул является лишней и неэффективной частью состава.

Это и послужило толчком. «Уорриорз» хотели избавиться от контракта на 123 миллиона долларов, который они заключили с Пулом всего за восемь месяцев до этого, потому что его игра в прошлом сезоне не соответствовала этой стоимости, особенно с учетом их экстремального давления на налог на роскошь.

Они знали, что он хочет взять на себя большую роль, и знали, что этого почти наверняка не произойдет, пока в команде есть Стефен Карри и Клэй Томпсон», – пишет журналист The Athletic Тим Каваками.

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