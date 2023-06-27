Евгений Богачев: «УНИКС хотел оставить Хантера, но не смог удовлетворить его финансовые пожелания»

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, казанский клуб потерял форварда , так как не смог удовлетворить его финансовые требования.

«Мы же чемпионами стали — соответственно, головокружение от успеха и зарплата уже кажется маленькой. Кто‑то, конечно, считает, что все благодаря ему.

Но наш бюджет остается тем же. И надо учитывать, что валюта за последнее время пошла вверх. А ему нужно платить в валюте. Словом, то, что просили Хантер и его агент, мы осилить не можем. Это главная причина.

А так, конечно же, он интересный игрок. Особенно хорошо проявил себя в плей‑офф. Конечно, он помог нам. Хотели его оставить, но не получилось. Видимо, «Зениту» удалось удовлетворить его финансовые пожелания… А так, конечно, жаль, что он ушел. Он пользовался авторитетом в коллективе, все было хорошо. В общем, сожалеем, но такова жизнь», — сказал Богачев.

Хантер перешел в « », подписав контракт на два года.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге