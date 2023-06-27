Евгений Богачев: «УНИКС хотел оставить Хантера, но не смог удовлетворить его финансовые пожелания»
По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, казанский клуб потерял форварда Винса Хантера, так как не смог удовлетворить его финансовые требования.
«Мы же чемпионами стали — соответственно, головокружение от успеха и зарплата уже кажется маленькой. Кто‑то, конечно, считает, что все благодаря ему.
Но наш бюджет остается тем же. И надо учитывать, что валюта за последнее время пошла вверх. А ему нужно платить в валюте. Словом, то, что просили Хантер и его агент, мы осилить не можем. Это главная причина.
А так, конечно же, он интересный игрок. Особенно хорошо проявил себя в плей‑офф. Конечно, он помог нам. Хотели его оставить, но не получилось. Видимо, «Зениту» удалось удовлетворить его финансовые пожелания… А так, конечно, жаль, что он ушел. Он пользовался авторитетом в коллективе, все было хорошо. В общем, сожалеем, но такова жизнь», — сказал Богачев.
Хантер перешел в «Зенит», подписав контракт на два года.
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