УНИКС обсуждает с Андреем Воронцевичем продление контракта

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о контрактной ситуации форварда Андрея Воронцевича.

По словам , клуб также предлагает снизить зарплату части российских игроков.

«Вопрос по продлению контракта с на данный момент остается открытым. Он пока никуда не перешел, и у нас нет контракта. Переговоры идут.

Мы, конечно, несколько условия меняем. Нужно пристраиваться к бюджету. Я не могу раскрыть вам карты. Но доллар и евро возросли, а мы от спонсоров в рублях получаем. Поэтому условия вынуждают быть несколько экономнее. По этой причине части игроков предлагаем немножко снизить условия по контракту. Вы, наверное, знаете, что ЦСКА сейчас тоже предлагает своим игрокам пойти на некоторые уступки по финансовым условиям. Мы тоже в этом плане работаем с российскими игроками.

С иностранными уступок, конечно, нет. Напротив. Они считают, что, вот, чемпионы, и давайте повышать», – сказал Богачев

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