Евгений Богачев: «Другие команды пытались перетянуть Луи Лабери, но у УНИСКа все получилось»

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Луи Лабери Джален Рейнольдс Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал продление контрактов с французским форвардом Луи Лабери и американским центровым Джаленом Рейнольдсом.

«Конечно, сохранение в составе этих баскетболистов важно для нас. Это очень хорошие игроки. Как шли переговоры? С Рейнольдсом вообще трудностей не было. Ему понравилось в Казани. И Лабери тоже. Наш француз говорит, что Казань не хуже Парижа.

Но у Луи были некоторые вопросы. Мы стали чемпионами, и вроде бы цена возрастает на игроков. И пытались баскетболистов перетягивать в другие команды. И перетянуть в основном как раз хотели Лабери. В общем, в этом плане были некоторые трудности, но главное, что в конечном итоге все получилось», – заявил Богачев.

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