Центровой «Сиксерс» и комик Кевин Харт посетили матч команды НФЛ «Иглс».

213-сантиметровый Эмбиид и 157-сантиметровый Харт были запечатлены вместе, фотография стала популярной в сети.

«Отец и сын смотрят, как их команда пробивается в Супербоул», – подписал снимок баскетболист.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

Фото: Бреланд Мур