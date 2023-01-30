Джоэл Эмбиид подклол комика Кевина Харта

Теги светская хроника Филадельфия НБА фото НФЛ Джоэл Эмбиид Кевин Харт Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и комик Кевин Харт посетили матч команды НФЛ «Иглс».

213-сантиметровый Эмбиид и 157-сантиметровый Харт были запечатлены вместе, фотография стала популярной в сети.

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Фото: Бреланд Мур

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3 комментария

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Can
Ответ old folk
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0
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old folk
370 см на двоих.😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
8chelsea8
Мой пестюк
+4
0
+4
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