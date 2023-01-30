Джоэл Эмбиид подклол комика Кевина Харта
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и комик Кевин Харт посетили матч команды НФЛ «Иглс».
213-сантиметровый Эмбиид и 157-сантиметровый Харт были запечатлены вместе, фотография стала популярной в сети.
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Фото: Бреланд Мур
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