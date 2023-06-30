Руководитель команды НБА: «В продлении контракта Брауна все будет зависеть от его намерений»

Анонимный руководитель команды Восточной конференции рассказал о возможном сценарии продления контракта форварда .

«Все будет зависеть от Джейлена и от того, что он хочет здесь делать.

Что если « » предложит ему опцию игрока на 4-й год и команды на 5-й? Это позволит ему посмотреть, что будет с рынком после заключения новых медиа-сделок и появления стримингового вещания, когда Amazon, Apple и все эти компании будут участвовать в торгах. Тогда все может выглядеть совсем по-другому.

Но опция команды также даст «Селтикс» шанс на перезагрузку, если дела не заладятся по какой-либо причине – травмы основного состава или что-то в этом роде», – сказал руководитель в интервью Heavy.

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