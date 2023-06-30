Руководитель команды НБА: «В продлении контракта Брауна все будет зависеть от его намерений»

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Анонимный руководитель команды Восточной конференции рассказал о возможном сценарии продления контракта форварда Джейлена Брауна.

«Все будет зависеть от Джейлена и от того, что он хочет здесь делать.

Что если «Бостон» предложит ему опцию игрока на 4-й год и команды на 5-й? Это позволит ему посмотреть, что будет с рынком после заключения новых медиа-сделок и появления стримингового вещания, когда Amazon, Apple и все эти компании будут участвовать в торгах. Тогда все может выглядеть совсем по-другому.

Но опция команды также даст «Селтикс» шанс на перезагрузку, если дела не заладятся по какой-либо причине – травмы основного состава или что-то в этом роде», – сказал руководитель в интервью Heavy.

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3 комментария

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Роман Сприкут
Кажется, у Heavy выдуманный источник, потому что в НБА не может быть контракта с двумя опциями 😁

Там в оригинале и другие есть косяки, которые "руководитель клуба НБА" не мог допустить.
+9
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+9
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Ali Kurainov 2.0
А зачем Брауну что-то менять? Платят нормально ему, результаты есть, с тех пор как они(Тейтум/Браун) в лиге, они чаще всех в финал конфы выходили. В 22 не повезло на Стефа выйти, в 23 тренер оказался слишком хорни. Они выиграют свою гайку, это просто дело времени
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kondratiy
Ответ Роман Сприкут
Кажется, у Heavy выдуманный источник, потому что в НБА не может быть контракта с двумя опциями 😁 Там в оригинале и другие есть косяки, которые "руководитель клуба НБА" не мог допустить.
Да, очень забавная ситуация со взаимными опциями :)
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