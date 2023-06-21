Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис», но получилось неудачно

Теги Сан-Антонио НБА видео фото драфт НБА Янкис Виктор Вембаньяма Баскетбол

Француз Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис» в MLB, который прошел в Нью-Йорке.

Бросок оказался неудачным.

Главный кандидат на выбор под 1-м номером на драфте НБА недавно прибыл в Нью-Йорк, где пройдет церемония.

В сети также стала популярной фотография Виктора, который сжимает бейсбольный мяч.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Фото: MLB Life

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5 комментариев

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Mohnatiy
Рано ещё парню в бейсбол, надо сначала несколько перстней взять 😁
+6
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+6
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KibR
Ему бы ногти постричь...
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zippa
Вы попробуйте горошину точно кинуть - вот так и Виктору было непросто.
0
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as7-sasha
Ответ Mohnatiy
Рано ещё парню в бейсбол, надо сначала несколько перстней взять 😁
Ногти для начала подстричь не мешало бы парню :)
+2
-2
0
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zippa
Ответ KibR
Ему бы ногти постричь...
Баскетболисты не стригут совсем коротко - контроль мяча снижается.
0
0
0
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