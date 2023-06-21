Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис», но получилось неудачно
Француз Виктор Вембаньяма совершил символический бросок перед матчем «Янкис» в MLB, который прошел в Нью-Йорке.
Бросок оказался неудачным.
Главный кандидат на выбор под 1-м номером на драфте НБА недавно прибыл в Нью-Йорк, где пройдет церемония.
В сети также стала популярной фотография Виктора, который сжимает бейсбольный мяч.
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Фото: MLB Life
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