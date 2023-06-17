«Ты официально техасский парень». В Сан-Антонио появился приветственный билборд для Виктора Вембаньямы

В Сан-Антонио появился приветственный билборд для французского форварда Виктора Вембаньямы, которого «Сперс» намерены выбрать под 1-м номером драфта-2023.

«Майк Даймс приветствует в Сан-Антонио, теперь ты официально техасский парень», – написано на щите.

Билборд был оформлен под заказ местным рэпером Майком Даймсом, у которого 16 июня вышел альбом под названием «Техасский парень» («Texas Boy»).

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