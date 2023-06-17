«Ты официально техасский парень». В Сан-Антонио появился приветственный билборд для Виктора Вембаньямы

Теги Сан-Антонио НБА фото драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

В Сан-Антонио появился приветственный билборд для французского форварда Виктора Вембаньямы, которого «Сперс» намерены выбрать под 1-м номером драфта-2023.

«Майк Даймс приветствует Виктора Вембаньяму в Сан-Антонио, теперь ты официально техасский парень», – написано на щите.

Билборд был оформлен под заказ местным рэпером Майком Даймсом, у которого 16 июня вышел альбом под названием «Техасский парень» («Texas Boy»).

Чем силен Виктор Вембаньяма? И кого возьмут «Шарлотт»? Изучаем будущих звезд баскетбола

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Зная то, как иногда Сперс принимают решения они могут пикнуть кого угодно
Чего???? ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insamo217
в силу возраста я не помню на каком хайпе приходил в лигу Леброн, но все другие игроки, ожидания от которых были огроменными плюс минус не реализовали их. В первую очередь это Виггинс и Зайон. Поэтому когда такой ажиотаж от нового игрока как то уже скептически относишься к этому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Зная то, как иногда Сперс принимают решения они могут пикнуть кого угодно
когда в пятницу не то что закусить не дали, а не налили даже))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий