Александр Щербенев: «После серии с УНИКСом старались как можно больше отдохнуть, чтобы приехать в сборную с новыми силами»

Разыгрывающий сборной России и «Локомотива-Кубань» вспомнил финальную серию Лиги ВТБ с УНИКСом и рассказал, как провел время перед тренировочным сбором национальной команды.

– Как вы готовились к приезду на сборы после игрового сезона?

– В основном отдыхали, потому что сезон получился очень насыщенным, эмоционально и физически. И было не так много времени до сбора, поэтому старались как можно больше отдохнуть и перезагрузиться, развеять мысли, чтобы с новыми силами приехать сюда. Посетили несколько тренировок, которые организовал «Локомотив», чтобы мы набрали, а, точнее, вспомнили, форму – и поехали сюда уже в боевой готовности.

– Какие были эмоции после финала с « »?

– Сейчас, наверное, уже положительные – все-таки впервые за десять лет « » играл в финале. Но всегда хочется большего, и мы, действительно, могли забрать первое место, но, видимо, еще есть над чем работать. Будем делать выводы и исправлять ошибки в следующем сезоне.

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