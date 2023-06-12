Александр Щербенев: «Чувствую, что прибавляю, двигаюсь в нужном направлении»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Александр Щербенев оценил свои карьерные перспективы и поделился планами не лето.

«Чувствую, что прибавляю, двигаюсь в нужном направлении, приятно, потому что много тренируюсь, отдаю всего себя. Приятно, что это дает результат. Уверен, что это только начало, вся длинная карьера впереди.

Буду отдыхать, поеду за границу, наверное, у меня еще свадьба летом. Будет насыщенное лето, с новыми силами будем врываться в новый сезон

В воскресенье сборная России обыграла в товарищеском матче команду Беларуси со счетом 83:78, Щербенев набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

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