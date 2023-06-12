Александр Щербенев: «Чувствую, что прибавляю, двигаюсь в нужном направлении»

Теги Локомотив-Кубань сборная России сборная Беларуси Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Александр Щербенев оценил свои карьерные перспективы и поделился планами не лето.

«Чувствую, что прибавляю, двигаюсь в нужном направлении, приятно, потому что много тренируюсь, отдаю всего себя. Приятно, что это дает результат. Уверен, что это только начало, вся длинная карьера впереди.

Буду отдыхать, поеду за границу, наверное, у меня еще свадьба летом. Будет насыщенное лето, с новыми силами будем врываться в новый сезон

В воскресенье сборная России обыграла в товарищеском матче команду Беларуси со счетом 83:78, Щербенев набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий