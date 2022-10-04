Сергей Кущенко: «Если бы топовые клубы Лиги ВТБ комплектовались под еврокубки, команды-новички испытывали бы более серьезные проблемы»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Локомотив-Кубань Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал удачное выступление новых команд в первых матчах сезона.

«Самара» провела упорный матч с ЦСКА (72:85), МБА в гостях обыграла «Локомотив-Кубань» (86:73).

«Думаю, что если бы топовые клубы Лиги проводили комплектацию под европейские кампании, то наши команды-новички испытывали бы более серьезные проблемы на старте. Но это только начало, сезон длинный.

Количество матчей будет примерно такое же, как и при европейских турнирах. Поэтому первый круг покажет стиль команд, поможет скаутам провести разбор новичков. Лига ВТБ начинает интересный сезон с крутым баскетболом», – заявил Кущенко.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

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