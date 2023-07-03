Главный тренер « » заявил, что планирует выпускать звездных защитников и в стартовой пятерке.

«Мне очень нравится связка Бил – Букер в качестве стартовой задней линии.

При этом мы собираемся изучить, достанется ли пятое место в старте Кэму Пэйну или разыгрывающему, а возможно, третьему или четвертому номеру. Эти вещи будут рассматриваться уже в лагере», – заявил Вогель.

В основе также будут выходить и Деандре Эйтон.

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