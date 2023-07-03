Фрэнк Вогель: «Мне нравится связка Бил – Букер в качестве стартовой задней линии»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Фрэнк Вогель Брэдли Бил Кэмерон Пэйн Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель заявил, что планирует выпускать звездных защитников Девина Букера и Брэдли Била в стартовой пятерке.

«Мне очень нравится связка Бил – Букер в качестве стартовой задней линии.

При этом мы собираемся изучить, достанется ли пятое место в старте Кэму Пэйну или разыгрывающему, а возможно, третьему или четвертому номеру. Эти вещи будут рассматриваться уже в лагере», – заявил Вогель.

В основе также будут выходить Кевин Дюрэнт и Деандре Эйтон.

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5 комментариев

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Roman Boroveev
Задача забить больше, чем пропустить
+4
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+4
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Денис Храпунов
5е место вакантно как никогда. Даже Ватанабе на него сможет претендовать)
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Stranfio
После подписания Гордона, скамейка как будто бы укомплектована, но им нужен разыгрывающий. Посмотрим кого смогут найти.
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БУГАЙ
Ответ Stranfio
После подписания Гордона, скамейка как будто бы укомплектована, но им нужен разыгрывающий. Посмотрим кого смогут найти.
гудвин хороший чувак из Вашингтона. и защита у него на уровне. не хуже пейна как минимум
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