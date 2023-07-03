Фрэнк Вогель: «Мне нравится связка Бил – Букер в качестве стартовой задней линии»
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель заявил, что планирует выпускать звездных защитников Девина Букера и Брэдли Била в стартовой пятерке.
«Мне очень нравится связка Бил – Букер в качестве стартовой задней линии.
При этом мы собираемся изучить, достанется ли пятое место в старте Кэму Пэйну или разыгрывающему, а возможно, третьему или четвертому номеру. Эти вещи будут рассматриваться уже в лагере», – заявил Вогель.
В основе также будут выходить Кевин Дюрэнт и Деандре Эйтон.
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