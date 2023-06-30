Брэдли Бил об игре с Букером, Дюрэнтом и Эйтоном: «Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли?»
Звездный новобранец «Вашингтона» Брэдли Бил поделился ожиданиями от выступления за звездную команду.
«Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли? Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Деандре Эйтон. Кого держать? Я не могу спокойно думать об этом, ведь у меня еще не было таких возможностей.
Я очень рад. В условном матче соперники будут уделять внимание Девину и Кею, а я смогу немного расслабиться и не иметь дела с таким количеством дабл-тимов. Немного больше открытых бросков. Мне стоит поработать над броском из статики.
Я не рассматриваю команды с точки зрения «Это его команда, это моя команда». Команда принадлежит всем игрокам, мы все боремся за победы. И все же «Финикс» так или иначе принадлежит Девину Букеру. Он здесь начинал, это его арена. У меня нет никаких проблем с этим. Я рад возможности играть с двумя членами Зала славы. У меня это впервые в карьере. Они мне сильно помогут. Надеюсь, я смогу сделать то же самое», – заявил Бил.
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