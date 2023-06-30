Брэдли Бил об игре с Букером, Дюрэнтом и Эйтоном: «Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли?»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Звездный новобранец «Вашингтона» Брэдли Бил поделился ожиданиями от выступления за звездную команду.

«Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли? Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Деандре Эйтон. Кого держать? Я не могу спокойно думать об этом, ведь у меня еще не было таких возможностей.

Я очень рад. В условном матче соперники будут уделять внимание Девину и Кею, а я смогу немного расслабиться и не иметь дела с таким количеством дабл-тимов. Немного больше открытых бросков. Мне стоит поработать над броском из статики.

Я не рассматриваю команды с точки зрения «Это его команда, это моя команда». Команда принадлежит всем игрокам, мы все боремся за победы. И все же «Финикс» так или иначе принадлежит Девину Букеру. Он здесь начинал, это его арена. У меня нет никаких проблем с этим. Я рад возможности играть с двумя членами Зала славы. У меня это впервые в карьере. Они мне сильно помогут. Надеюсь, я смогу сделать то же самое», – заявил Бил.

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19 комментариев

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LilAnswer
Пока Финикс выглядит не так страшно: Бил и Дюрэнт довольно травматичны, скамейки нет, Эйтон вызывает вопросы. Есть над чем работать.
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maryat
Ага, а про защиту Санс он скромно умолчал
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MTZ_2022
На минуточку, Денвер - Финикс 4:2.
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Батя ивана
Команда Букера, но строит ее этим летом явно КД)
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Локоть Артеста
Денвер несмотря на это прошел Финикс.
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Insamo217
гонять лидеров минимум по 35 минут каждую игру потому что больше играть некому - это точно не позавидуешь Финиксу)
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Олег Бугайчук
Соперникам не позавидуешь до второго раунда
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Andy
Так же как и соперникам Бруклина не завидовали))
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Fungus_Amongus
Пока не появятся крепкие ролевики и скамейка ничего пугающего в Финиксе не вижу. Всего лишь заменили Пола на Била, в скоринге добавили, в плеймейкинге потеряли. Дюрант к тому же сдавать начнет скоро с высокой вероятностью. Он и сейчас уже не тот игрок, что в лучшие годы, имя еще пугает по привычке, но на площадке уже не так страшен. При этом Финикс отдал абсолютно все будущие пики, все активы которые имел, чтобы собрать нынешнюю команду. Если в этом сезоне гайки не возьмут, то можно будет констатировать провал всей этой авантюры.
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Maturmalai
Ответ Кирилл
Видимо Бил считает, что Санс будут играть по бразильской системе: мы забьем вам сколько захотим, а вы нам сколько сможете ) Только вот в баскетболе такое не работает )
Уже вторая команда такое считает, если верны слухи что Пол в ГС будет выходить на старте. Будем посмотреть.
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Maturmalai
Ответ Кирилл
Ну у ГСВ есть Уиггинс, ГП2, Грин (если сохранят), Луни которые умеют что-то в защите. У Санс пока что только Дюрант выглядит единственным «защитником» в команде.
Все равно, когда твой стартовый центр 6-6, а стартовый мощный форвард 6-7, как бы круты они в защите ни были, против разного рода Йокичей и Дэвисов команде придется тяжко.
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SpankyBoy
Ответ Maturmalai
А еще не позавидуешь самому Бредлею Билу, которого раз за разом будут мочить более крупные форварды соперника. Ему лучше основательно вылечиться и подкачаться, чтобы это выдюжить. Хотя может он рассчитывает, что за него на форвардах будет отрабатывать Букер, или что они с Букером будут на пару за распасовщиков?
Если Эйтона не обменяют и эта четверка сохранится, то Букер будет разыгрывать, а Бил так и останется на АЗ, это же очевидно
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Maturmalai
Ответ SpankyBoy
Если Эйтона не обменяют и эта четверка сохранится, то Букер будет разыгрывать, а Бил так и останется на АЗ, это же очевидно
Разыгрывающий Букер - так себе идейка.
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