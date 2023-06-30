Брэдли Бил об игре с Букером, Дюрэнтом и Эйтоном: «Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли?»

Звездный новобранец «Вашингтона» поделился ожиданиями от выступления за звездную команду.

«Соперникам « » не позавидуешь, не правда ли? , , . Кого держать? Я не могу спокойно думать об этом, ведь у меня еще не было таких возможностей.

Я очень рад. В условном матче соперники будут уделять внимание Девину и Кею, а я смогу немного расслабиться и не иметь дела с таким количеством дабл-тимов. Немного больше открытых бросков. Мне стоит поработать над броском из статики.

Я не рассматриваю команды с точки зрения «Это его команда, это моя команда». Команда принадлежит всем игрокам, мы все боремся за победы. И все же «Финикс» так или иначе принадлежит Девину Букеру. Он здесь начинал, это его арена. У меня нет никаких проблем с этим. Я рад возможности играть с двумя членами Зала славы. У меня это впервые в карьере. Они мне сильно помогут. Надеюсь, я смогу сделать то же самое», – заявил Бил.

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