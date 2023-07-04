Джеймс Харден был замечен на вечеринке с Томом Брэди и Девином Букером

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» был замечен на вечеринке с бывшей суперзвездой НФЛ Томом Брэди и защитником « » .

Спортсмены посетили вечеринку бизнесмена Майкла Рубина, устроенную в честь Дня независимости. Генеральный директор Fanatics опубликовал совместную фотографию в соцсетях.

«Может потребоваться целый год, чтобы восстановить мою печень. Невероятная ночь с невероятными людьми! Хорошие новости — в этом году нам не понадобилась медицинская палатка, и никаких серьезных травм, лол», – написал Рубин.

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