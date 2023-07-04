Джеймс Харден был замечен на вечеринке с Томом Брэди и Девином Букером

Теги Филадельфия Финикс НБА фото Том Брэди Джеймс Харден Девин Букер Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден был замечен на вечеринке с бывшей суперзвездой НФЛ Томом Брэди и защитником «Финикса» Девином Букером.

Спортсмены посетили вечеринку бизнесмена Майкла Рубина, устроенную в честь Дня независимости. Генеральный директор Fanatics опубликовал совместную фотографию в соцсетях.

«Может потребоваться целый год, чтобы восстановить мою печень. Невероятная ночь с невероятными людьми! Хорошие новости — в этом году нам не понадобилась медицинская палатка, и никаких серьезных травм, лол», – написал Рубин.

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4 комментария

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Tiemme
Букер на фотке по ходу в говно)))
+2
0
+2
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p
Ответ roentgen
остановитесь). Так, Финики должны еще выкупить КАТа из Миннесоты...ну и заучаствовать в трейде Симмонса. Кто будет разыгрывать? Неважно.
Том Бреди конечно же
+2
0
+2
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roentgen
остановитесь). Так, Финики должны еще выкупить КАТа из Миннесоты...ну и заучаствовать в трейде Симмонса. Кто будет разыгрывать? Неважно.
0
0
0
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mephist13
представил себе афишу матча Миннесота - Филадельфия сезона 23/24, сражение четырёх башен, прям 80-ми повеяло
0
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