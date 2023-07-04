Эдриан Воджнаровски: «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить Джеймса Хардена на следующий сезон»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Филадельфия» заинтересована в том, чтобы звездный разыгрывающий Джеймс Харден остался в составе на следующий сезон.

«Я думаю, что в ситуации с Джеймсом Харденом есть два пути. «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить его на сезон. Они могут попытаться убедить его, что они все еще могут сотрудничать, и что здесь у него есть шанс побороться за титул.

В то же время они ведут переговоры с другими командами. «Клипперс» по-прежнему очень заинтересованы в Хардене», – сказал Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Погребняка
В ситуации с Харденом есть два пути.. грех не вспомнить классику https://youtu.be/GSCTKktSYiU
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий