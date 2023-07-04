Эдриан Воджнаровски: «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить Джеймса Хардена на следующий сезон»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Филадельфия» заинтересована в том, чтобы звездный разыгрывающий Джеймс Харден остался в составе на следующий сезон.
«Я думаю, что в ситуации с Джеймсом Харденом есть два пути. «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить его на сезон. Они могут попытаться убедить его, что они все еще могут сотрудничать, и что здесь у него есть шанс побороться за титул.
В то же время они ведут переговоры с другими командами. «Клипперс» по-прежнему очень заинтересованы в Хардене», – сказал Воджнаровски.
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