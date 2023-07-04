Эдриан Воджнаровски: «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить Джеймса Хардена на следующий сезон»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, « » заинтересована в том, чтобы звездный разыгрывающий Джеймс Харден остался в составе на следующий сезон.

«Я думаю, что в ситуации с есть два пути. «Сиксерс» по-прежнему хотели бы оставить его на сезон. Они могут попытаться убедить его, что они все еще могут сотрудничать, и что здесь у него есть шанс побороться за титул.

В то же время они ведут переговоры с другими командами. «Клипперс» по-прежнему очень заинтересованы в Хардене», – сказал Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда