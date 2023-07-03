Эдриан Воджнаровски: «Сиксерс» выставили чрезвычайно высокую цену за Хардена. Вопрос вряд ли решится быстро»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением о том, как может развиваться ситуация с защитником «Филадельфии» Джеймсом Харденом, который попросил обменять его в другую команду.
«В контракте Джеймса Хардена остался один год. У него истекающий контракт. Вы видели, как Дэрил Мори справлялся с ситуацией с Беном Симмонсом пару лет назад. Он ждал и пытался убедить его вернуться. Это не сработало, но что отличает Хардена, так это отношения с Мори и Тэдом Брауном – человеком, который курирует «Сиксерс» – со времен их совместного пребывания в Хьюстоне. Так что мы имеем здесь иной расклад.
И до сих пор запрашиваемая цена за Хардена была чрезвычайно высока. Хотя это ожидаемо, когда вы начинаете работать с Дэрилом Мори. Опять же, я думаю, что это процесс, данный вопрос не будет решен быстро», – заявил Воджнаровски.
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Причиной запроса было «нежелание много времени траттть на обсуждение продления»
Ну теперь Мори устроит ему «затраты времени»
Плюс неужели он не понимает что те же самые клипы ему не дадут 5 лет контракта а дадут максимум 2