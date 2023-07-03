Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился мнением о том, как может развиваться ситуация с защитником «Филадельфии» Джеймсом Харденом, который попросил обменять его в другую команду.

«В контракте остался один год. У него истекающий контракт. Вы видели, как справлялся с ситуацией с пару лет назад. Он ждал и пытался убедить его вернуться. Это не сработало, но что отличает Хардена, так это отношения с Мори и Тэдом Брауном – человеком, который курирует «Сиксерс» – со времен их совместного пребывания в Хьюстоне. Так что мы имеем здесь иной расклад.

И до сих пор запрашиваемая цена за Хардена была чрезвычайно высока. Хотя это ожидаемо, когда вы начинаете работать с Дэрилом Мори. Опять же, я думаю, что это процесс, данный вопрос не будет решен быстро», – заявил Воджнаровски.

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