Дариус Томпсон продолжит карьеру в «Анадолу Эфесе»

Защитник «Басконии» (28 лет, 193 см) договорился о подписании двухлетнего контракта с « », сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Американец был интересен и другим клубам , в частности, «Панатиникосу», «Милану» и «Фенербахче».

В контракте Томпсона с «Басконией» оставается еще один год, выкуп оценивается в 600 000 евро.

В минувшем сезоне АСВ Томпсон набирал 10,2 очка и 6,1 передачи в среднем за матч.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»