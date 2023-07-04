Дариус Томпсон продолжит карьеру в «Анадолу Эфесе»

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Защитник «Басконии» Дариус Томпсон (28 лет, 193 см) договорился о подписании двухлетнего контракта с «Анадолу Эфесом», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Американец был интересен и другим клубам Евролиги, в частности, «Панатиникосу», «Милану» и «Фенербахче».

В контракте Томпсона с «Басконией» оставается еще один год, выкуп оценивается в 600 000 евро.

В минувшем сезоне АСВ Томпсон набирал 10,2 очка и 6,1 передачи в среднем за матч.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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