Дариус Томпсон продолжит карьеру в «Анадолу Эфесе»
Защитник «Басконии» Дариус Томпсон (28 лет, 193 см) договорился о подписании двухлетнего контракта с «Анадолу Эфесом», сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Американец был интересен и другим клубам Евролиги, в частности, «Панатиникосу», «Милану» и «Фенербахче».
В контракте Томпсона с «Басконией» оставается еще один год, выкуп оценивается в 600 000 евро.
В минувшем сезоне АСВ Томпсон набирал 10,2 очка и 6,1 передачи в среднем за матч.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
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