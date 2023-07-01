Наталия Фураева: «Амат Мбайе прошел школу большой команды»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала переход в команду форварда .

«Так получилось, что практически весь прошлый сезон мы провели без игрока на позиции четвертого номера. в начале сезона получил травму, а все остальные игроки, которые находились в нашем распоряжении, были комбо: 3-4 или 5-4. У нас не было возможности заменить Семена, и поэтому весь прошлый год мы обходились своими силами. Так что, можно сказать, это первое наше приобретение.

Игрок прошел школу большой команды. Потому что « » – победитель прошлого и позапрошлого розыгрышей Евролиги. В этом году они выиграли чемпионат Турции. Словом, Мбайе знает, что такое дух победителя. Он доказал свою состоятельность в матчах за большие команды. Мы очень довольны, что нам удалось подписать такого игрока.

Мбайе не конкурент, а сменщик Антонова. Никто не может играть все сорок минут. Поэтому, напротив, надеюсь, оба игрока будут успешно друг друга чередовать», – сказала Фураева.

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