Наталия Фураева: «Амат Мбайе прошел школу большой команды»

Теги ЦСКА Анадолу Эфес Семен Антонов Единая лига ВТБ Наталия Фураева Амат Мбайе Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала переход в команду форварда Амата Мбайе.

«Так получилось, что практически весь прошлый сезон мы провели без игрока на позиции четвертого номера. Семен Антонов в начале сезона получил травму, а все остальные игроки, которые находились в нашем распоряжении, были комбо: 3-4 или 5-4. У нас не было возможности заменить Семена, и поэтому весь прошлый год мы обходились своими силами. Так что, можно сказать, это первое наше приобретение.

Игрок прошел школу большой команды. Потому что «Эфес» – победитель прошлого и позапрошлого розыгрышей Евролиги. В этом году они выиграли чемпионат Турции. Словом, Мбайе знает, что такое дух победителя. Он доказал свою состоятельность в матчах за большие команды. Мы очень довольны, что нам удалось подписать такого игрока.

Мбайе не конкурент, а сменщик Антонова. Никто не может играть все сорок минут. Поэтому, напротив, надеюсь, оба игрока будут успешно друг друга чередовать», – сказала Фураева.

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1 комментарий

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SuperDima
С таким подходом опять борьба за 3 место будет))
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