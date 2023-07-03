Василие Мицич обратился к фанатам «Эфеса»: «У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я наслаждался каждым мгновением в этом клубе»

Защитник Василие Мицич обратился к болельщикам «Анадолу Эфеса» на своей странице в социальной сети.

Сербский разыгрывающий продолжит карьеру в НБА. Мицич договорился с «Оклахомой» о подписании 3-летнего контракта на 23,5 миллиона долларов.

«После 5 замечательных лет в « » настал момент расставания. У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я наслаждался каждым мгновением в этом клубе, и как я благодарен за то, что был частью «Анадолу Эфеса».

Я хочу поблагодарить всех членов клуба, тренеров, медицинский персонал, всех моих товарищей по команде и, конечно же, болельщиков, которые помогли мне достичь моих личных целей, целей команды и воплотить мои мечты в жизнь.

От всего сердца благодарю вас и люблю вас. Навеки ребенок «Анадолу Эфеса», – написал Мицич в соцсети.

В составе турецкой команды Мицич дважды выигрывал (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

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