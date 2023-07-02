«Анадолу Эфес» официально расстался с Василие Мицичем

« » официально объявил об уходе из команды .

Сербский разыгрывающий продолжит карьеру в НБА. Мицич (29 лет, 197 см) договорился с «Оклахомой» о подписании 3-летнего контракта на 23,5 миллиона долларов.

В составе турецкой команды Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

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