«Анадолу Эфес» официально расстался с Василие Мицичем

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА фото чемпионат Турции Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

«Анадолу Эфес» официально объявил об уходе из команды Василие Мицича.

Сербский разыгрывающий продолжит карьеру в НБА. Мицич (29 лет, 197 см) договорился с «Оклахомой» о подписании 3-летнего контракта на 23,5 миллиона долларов.

В составе турецкой команды Мицич дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырех».

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1 комментарий

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Отец Мельдоний
Удачи ему конечно в NBA, но очень сомнительно.
Но, за стремление и желание играть достоин уважения.
Да и в зарплате не думаю что много потерял, если не выиграл - 5+ миллионов за сезон примерно в Турции и получал.
*в США 50% федеральный налог + небольшой налог штата, где играет клуб ( процента 2-3) - поэтому условные 23 миллиона на три года можно делить на два как минимум.
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