Андрей Кириленко: «Продление бана — уже старая информация, которая нам не интересна»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что продление отстранения российских клубов от участия в является старой и неинтересной информацией.

«Смотря на то, что происходит в баскетболе и во всем остальном спорте вокруг нашей страны, мы должны на пару лет забыть вообще, что происходит.

Это не значит, что не нужно работать в этом направлении, но нужно реалистично смотреть вперед. Это сугубо мое личное мнение.

Возможно, сейчас нужно больше смотреть внутрь своей страны. Обращать больше внимания на свою лигу, своих воспитанников. Давать больше возможностей нашим игрокам и искать международные спарринги в неофициальном ключе. Не Евролига, не официальные турниры ФИБА, а просто частные товарищеские встречи.

На сегодняшний день такова реальность нашего баскетбола, нашего спорта. По этому пути мы и идем. Продление бана — уже старая информация, которая нам не интересна», — сказал Кириленко.

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