Наталия Фураева о продлении отстранения российских клубов: «Евролига следует указаниям мировых организаций»

Вице‑президент по спортивной работе Наталия Фураева призналась, что решение о продлении отстранения российских клубов от участия в Евролиге было ожидаемым.

«Мы участвовали во многих предварительных совещаниях. Это давно обсуждалось, было предварительно решено. Мы не ожидаем, что станет организацией, которая в первых рядах всех спортивных организаций поменяет свое решение. Они будут следовать указаниям мировых организаций.

Это сильно влияет на бюджет клуба?

Мы играем в два раза меньше матчей, не получаем финансирование от Евролиги, отказываются спонсоры, которым было интересно позиционировать себя в Евролиге. Все российские клубы, которые не участвуют в европейских соревнованиях, от этого страдают», — заявила Наталия Фураева.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»