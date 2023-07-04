Наталия Фураева о продлении отстранения российских клубов: «Евролига следует указаниям мировых организаций»
Вице‑президент ЦСКА по спортивной работе Наталия Фураева призналась, что решение о продлении отстранения российских клубов от участия в Евролиге было ожидаемым.
«Мы участвовали во многих предварительных совещаниях. Это давно обсуждалось, было предварительно решено. Мы не ожидаем, что Евролига станет организацией, которая в первых рядах всех спортивных организаций поменяет свое решение. Они будут следовать указаниям мировых организаций.
Это сильно влияет на бюджет клуба?
Мы играем в два раза меньше матчей, не получаем финансирование от Евролиги, отказываются спонсоры, которым было интересно позиционировать себя в Евролиге. Все российские клубы, которые не участвуют в европейских соревнованиях, от этого страдают», — заявила Наталия Фураева.
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