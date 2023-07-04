Сергей Кущенко: «Неучастие российских клубов идет в минус и самой Евролиге»

Теги Сергей Кущенко Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что неучастие российских клубов в Евролиге вредит и командам, и самому турниру.

«Решение Евролиги стало ожидаемым, здесь никаких сюрпризов. Евролига является коммерческим соревнованием и, в отличие от того же тенниса, придерживается своей философии: в этом турнире больше политики в принятии решений.

Это решение повлияет в первую очередь на российские клубы в плане формирования составов: ведь им будет сложнее привлекать топовых зарубежных игроков, которые скорее решат продолжить карьеры в клубах Евролиги. Но для самого российского баскетбола и для российских игроков это очередной шанс проявить себя. Как показал предыдущий сезон, интрига в чемпионате Лиги ВТБ только усилится. Мы видели это на примере плей‑офф: полуфинальные серии получились шикарные и непредсказуемые, Лига получила нового чемпиона — казанский УНИКС. Все это — обратная сторона медали того решения, что уже второй год наши клубы отстранены от европейских соревнований.

Сама Евролига как коммерческое соревнование испытывает сложности — большая нагрузка ложится на бюджет клубов‑участников. Показательный пример — «Гран Канария», чемпион Еврокубка, отказавшийся от участия в Евролиге, потому что для нее это неподъемно по деньгам.

В итоге получается так, что неучастие российских клубов идет в минус и самой Евролиге. Ведь турнир теряет сильные клубы, обладающие большим бюджетом и поддержкой спонсоров, которых так не хватает Евролиге в нынешнее время», — сказал Кущенко.

4 июля Евролига подтвердила продление отстранения российских клубов на следующий сезон.

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6 комментариев

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b0nz0@mail.ru
Из двух зол Евролига выбрала меньшее.
С россйскими клубами она в деньгах потеряла бы больше.
+6
0
+6
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Epicman
Ответ Дмитрий Дашковский
Ну вообще он прав реал живёт за счёт футбольного Фенербахче за счёт в целом организации Фенербахче Барселона в попе Оли за счёт болел живет
Запятые убежали))
+2
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Сибирский литовец
В этом году будет ещё веселее
+1
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avcgloronalduMU
одно и то же, хотя даже сербы не заметили потери
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Костя Кот
кто это хавает?
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