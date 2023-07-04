Малик Диме покинет «Парму» («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ Парма-Пари Малик Диме Баскетбол

«Парма» расстанется с центровым Маликом Диме (30 лет, 206 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент». Стороны не были заинтересованы в продлении контракта.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ сенегальский бигмен набирал за пермский клуб 8,2 очка, 5,2 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч, а также был признан MVP Матча всех звезд.

Диме завершал сезон в венесуэльском клубе «Ансоатеги».

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