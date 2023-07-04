100-летие баскетбола в Перми отметили ретро-матчем в стиле 1920-х годов с участием Кириленко

Столетие баскетбола в Перми отметили ретро-матчем в стиле 1920-х годов с участием президента РФБ Андрея Кириленко и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Участники ретро-матча по баскетболу 3х3 разделились на две команды: «Яхт-клуб» и «Рабфак». За команду «Рабфак» сыграли Махонин, Кириленко, министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов, и. о. руководителя администрации губернатора региона Александр Смертин, а также депутат Законодательного собрания Пермского края в составе партии «Единая Россия» Дмитрий Пылев. Тренером команды выступила олимпийская чемпионка Светлана Антипова.

За «Яхт-клуб» сыграли тренер и бывший капитан « » , тренер «Пармы» , генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов, президент «Пармы» и депутат Заксобрания Прикамья Сергей Богуславский и директор «Протон-ПМ» Иван Краснов.

Тренерами команды стали уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко и гендиректор «Пармы» .

Половину матча игроки сыграли по правилам баскетбола 1920-х годов, в этой части игры вела команда «Рабфак». Во второй половине матч продолжился по современным правилам баскетбола 3х3, здесь команде «Яхт-клуб» удалось взять реванш.

«Любое такое событие, которое возрождает историю, с одной стороны, является напоминанием, а с другой – символом того, что сейчас происходит. Потому что сегодняшнее состояние любого вида спорта невозможно без того андеграунда, без той истории. В этом году очень много событий: 100 лет баскетболу, 100 лет отрасли физической культуры и спорта РФ, поэтому ретро-матч – событие очень значимое. В нашем советском прошлом есть моменты, которые стоит принимать и перенимать», – рассказала ТАСС министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА