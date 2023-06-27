«Молот» требует от «Пармы» более 8 миллионов рублей за неоплаченную аренду зала («Перехват»)
ООО «Молот» подало иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» и требует взыскать с ответчика 8,45 миллиона рублей.
Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
Дело находится в картотеке Арбитражного суда Пермского края, иск датирован 20 июня.
Сумма 8,45 миллиона сложилась из трех якобы неоплаченных договоров аренды зала – от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023-го.
В апреле президент «Пармы» и руководитель пермской краевой баскетбольной федерации Сергей Богуславский рассказывал, что ожидаемый бюджет клуба на новый сезон – в районе 330-340 миллионов рублей.
Фонд развития пермского баскетбола «Парма» – это юридическое лицо баскетбольного клуба «Парма», а ООО «Молот» - компания, которая управляет универсальным дворцом спорта, где выступает команда.
Предварительное слушание назначили через месяц, 26 июля.
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