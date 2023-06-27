«Молот» требует от «Пармы» более 8 миллионов рублей за неоплаченную аренду зала («Перехват»)

ООО « » подало иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» и требует взыскать с ответчика 8,45 миллиона рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Дело находится в картотеке Арбитражного суда Пермского края, иск датирован 20 июня.

Сумма 8,45 миллиона сложилась из трех якобы неоплаченных договоров аренды зала – от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023-го.

В апреле президент «Пармы» и руководитель пермской краевой баскетбольной федерации Сергей Богуславский рассказывал, что ожидаемый бюджет клуба на новый сезон – в районе 330-340 миллионов рублей.

Фонд развития пермского баскетбола «Парма» – это юридическое лицо баскетбольного клуба «Парма», а ООО «Молот» - компания, которая управляет универсальным дворцом спорта, где выступает команда.

Предварительное слушание назначили через месяц, 26 июля.

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