Джабари Смит о том, что ушел под 3-м пиком: «Использую это как дополнительную мотивацию»

Форвард « » рассказал о своей реакции на то, что его выбрали под 3-м номером на драфте НБА 2022.

У баскетболиста была возможность уйти под 1-м пиком, но «Мэджик» приняли решение взять будущего новичка сезона , «Оклахома» выбрала .

«Я определенно использую это как дополнительную мотивацию, но что касается разочарования – нет. До сих пор это был лучший день в моей жизни.

Я был зол в тот момент, но, оглядываясь назад, не думаю, что случилось что-то плохое. Это бизнес, все, что в него входит, и это решение, которое они приняли. Тем не менее, использую это как мотивацию», – сказал Смит в интервью HoopsHype.

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