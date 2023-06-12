Джабари Смит о том, что ушел под 3-м пиком: «Использую это как дополнительную мотивацию»
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит рассказал о своей реакции на то, что его выбрали под 3-м номером на драфте НБА 2022.
У баскетболиста была возможность уйти под 1-м пиком, но «Мэджик» приняли решение взять будущего новичка сезона Паоло Банкеро, «Оклахома» выбрала Чета Холмгрена.
«Я определенно использую это как дополнительную мотивацию, но что касается разочарования – нет. До сих пор это был лучший день в моей жизни.
Я был зол в тот момент, но, оглядываясь назад, не думаю, что случилось что-то плохое. Это бизнес, все, что в него входит, и это решение, которое они приняли. Тем не менее, использую это как мотивацию», – сказал Смит в интервью HoopsHype.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆
Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим
1 комментарий