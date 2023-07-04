Костас Слукас согласовал с «Олимпиакосом» детали контракта. Сделка зависит от роли, в которой Барцокас видит игрока

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Руководство «Олимпиакоса» и свободный агент Костас Слукас (33 года, 188 см) провели встречу, во время которой согласовали продолжительность и финансовую сторону нового контракта.

Слукас и главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас по-разному видят роль игрока. Заключение сделки будет зависеть от итогов их встречи, которая состоится в ближайшее время.

За последний год контракта с «Олимпиакосом» Слукас заработал 1,8 миллиона евро.

На данный момент у Слукаса также есть предложение от его бывшей команды «Фенербахче». По информации СМИ, интерес к игроку проявляют многие команды Евролиги, такие как «Реал», «Барселона» и «Партизан», но переговоров между сторонами пока не было.

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