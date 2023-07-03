Костас Слукас проведет еще одну встречу с «Олимпиакосом»

« » и свободный агент (33 года, 188 см) cегодня провели встречу, обсудив возможность продолжения сотрудничества.

По окончании мероприятия Слукас рассказал об итогах разговора: «Между нами есть взаимное уважение, состоялась конструктивная дискуссия. Никакого решения принято не было, и, очевидно, будет еще одна встреча».

За последний год контракта с «Олимпиакосом» Слукас заработал 1,8 миллиона евро.

На данный момент у Слукаса есть предложение от его бывшей команды «Фенербахче». По информации СМИ, интерес к игроку проявляют многие команды , такие как «Реал», «Барселона» и «Партизан», но переговоров между сторонами пока не было.

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