Костас Слукас проведет еще одну встречу с «Олимпиакосом»
«Олимпиакос» и свободный агент Костас Слукас (33 года, 188 см) cегодня провели встречу, обсудив возможность продолжения сотрудничества.
По окончании мероприятия Слукас рассказал об итогах разговора: «Между нами есть взаимное уважение, состоялась конструктивная дискуссия. Никакого решения принято не было, и, очевидно, будет еще одна встреча».
За последний год контракта с «Олимпиакосом» Слукас заработал 1,8 миллиона евро.
На данный момент у Слукаса есть предложение от его бывшей команды «Фенербахче». По информации СМИ, интерес к игроку проявляют многие команды Евролиги, такие как «Реал», «Барселона» и «Партизан», но переговоров между сторонами пока не было.
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