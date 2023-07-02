«Олимпиакос» и Костас Слукас начнут переговоры о продлении контракта

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«Олимпиакос» и свободный агент Костас Слукас (33 года, 188 см) встретятся в понедельник, чтобы обсудить возможность продолжения сотрудничества. Греческий гранд собирается представить опытному разыгрывающему предложение о новом контракте.

За последний год контракта с «Олимпиакосом» Слукас заработал 1,8 миллиона евро.

На данный момент у Слукаса есть предложение от его бывшей команды «Фенербахче». По информации СМИ, интерес к игроку проявляют многие команды Евролиги, такие как «Реал», «Барселона» и «Партизан», но переговоров между сторонами пока не было.

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