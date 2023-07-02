«Олимпиакос» и Костас Слукас начнут переговоры о продлении контракта

« » и свободный агент (33 года, 188 см) встретятся в понедельник, чтобы обсудить возможность продолжения сотрудничества. Греческий гранд собирается представить опытному разыгрывающему предложение о новом контракте.

За последний год контракта с «Олимпиакосом» Слукас заработал 1,8 миллиона евро.

На данный момент у Слукаса есть предложение от его бывшей команды « ». По информации СМИ, интерес к игроку проявляют многие команды , такие как «Реал», «Барселона» и «Партизан», но переговоров между сторонами пока не было.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было