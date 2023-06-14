В Ижевске появилось граффити с изображением Андрея Кириленко

В Ижевске появилось граффити с изображением знаменитого российского баскетболиста, ныне президента РФБ Андрея Кириленко.

Мурал в честь чемпиона Европы 2007 года нарисовали на фасаде Дворца детского (юношеского) творчества в родном городе Кириленко.

Работа стала первой из 30 изображений в рамках фестиваля «Герои Удмуртии».

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Фото: ИА «Сусанин»