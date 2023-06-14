В Ижевске появилось граффити с изображением Андрея Кириленко

Теги светская хроника РФБ Андрей Кириленко фото Баскетбол

В Ижевске появилось граффити с изображением знаменитого российского баскетболиста, ныне президента РФБ Андрея Кириленко.

Мурал в честь чемпиона Европы 2007 года нарисовали на фасаде Дворца детского (юношеского) творчества в родном городе Кириленко.

Работа стала первой из 30 изображений в рамках фестиваля «Герои Удмуртии». 

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Фото: ИА «Сусанин»

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