ЦСКА сохранил в составе Ливио Жан-Шарля

Форвард Ливио Жан-Шарль (29 лет, 206 см) остается в .

По договоренности сторон французский баскетболист проведет сезон-23/24 в армейском клубе.

Жан-Шарль был одним из ключевых резервистов ЦСКА в минувшем сезоне: из 45 матчей в 38 он входил в игру со скамейки, набирая 10,4 очка (65,3% двухочковых, 44% трехочковых, 74,3% штрафных), делая 4,6 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата и 0,9 блок-шота за 19,3 минуты).

ЦСКА завершил работу по контрактам игроков, обладавших опциями на сезон-23/24. подписал с ЦСКА новый договор, действующий до 2025 года. Контракт с расторгнут по соглашению сторон, баскетболист перешел в сербскую «Црвену Звезду». выплатил компенсацию за расторжение контракта в случае предложения от другого клуба.

Также в минувшем месяце были продлены контракты Семена Антонова и Антона Астапковича, подписано соглашение с Никитой Михайловским.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА