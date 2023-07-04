Девонте Кейкок: «Провел в ЦСКА не так много времени, но создал добрые отношения и воспоминания»

Экс-игрок ЦСКА Девонте Кейкок попрощался с клубом.

«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве.

Несмотря на то, что провел здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за все!» – сказал Кейкок.

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