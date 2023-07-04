Эмил Райкович: «Кейкок покорил сердца болельщиков своим усердием и энергией»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Девонте Кейкок Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал уход из команды «большого» Девонте Кейкока.

«Кейкок не так долго играл в нашем клубе, но он покорил сердца болельщиков своим усердием и энергией в каждом матче. Он впервые выступал за пределами США, но очень быстро адаптировался и стал важной частью нашей команды.

Желаю ему удачи на следующем этапе карьеры», – сказал Райкович.

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Школа Поповича, однако
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igorkuz45
В ЦСКА уже минус 5, а плюс только 2.
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Julius Nwosu
Ответ igorkuz45
В ЦСКА уже минус 5, а плюс только 2.
Три
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