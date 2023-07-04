Эмил Райкович: «Кейкок покорил сердца болельщиков своим усердием и энергией»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал уход из команды «большого» .

«Кейкок не так долго играл в нашем клубе, но он покорил сердца болельщиков своим усердием и энергией в каждом матче. Он впервые выступал за пределами США, но очень быстро адаптировался и стал важной частью нашей команды.

Желаю ему удачи на следующем этапе карьеры», – сказал Райкович.

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