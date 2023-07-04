Девонте Кейкок выплатил клубу компенсацию и покинул ЦСКА

Центровой Девонте Кейкок (26 лет, 203 см) воспользовался соответствующей опцией контракта и выплатил клубу компенсацию, чтобы продолжить карьеру в другой команде.

Кейкок присоединился к по ходу минувшего сезона, перебравшись из заокеанской G-лиги, и сразу стал одним из ключевых игроков передней линии.

Девонте принял участие в 20 матчах. Он проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и 5,6 подбора.

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