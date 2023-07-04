Николай Шманов перейдет в штаб «Руны»

Теги Химки Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

В штаб нового главного тренера «Руны» Эртугрула Эрдогана войдет Николай Шманов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Специалист в прошлом сезоне работал вместе с Андреем Мальцевым в штабе подмосковных «Химок».

Шманов – воспитанник петербургского баскетбола. Как игрок на профессиональном уровне он выступал за самарские «Красные Крылья» и пензенский «Союз», но в 22 года решил начать тренерскую карьеру.

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