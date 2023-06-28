Сергей Юхневич о назначении Эртугрула Эрдогана: «Искали тренера с подходящим опытом и правильным отношением к идеям по развитию «Руны»

Теги Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич заявил, что Эртугрул Эрдоган – лучший кандидат на должность главного тренера московской команды.

«Искали тренера с подходящим опытом и правильным отношением к идеям по развитию нашего клуба.

После ряда собеседований нам стало ясно, что Эртугрул – лучший кандидат на позицию главного тренера. Верим, что его знания и человеческие качества помогут нам добиться самых высоких результатов», – сказал Юхневич.

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