Эртугрул Эрдоган: «Могу только представить, каким трудным был путь к Лиге ВТБ»

Теги Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

Эртугрул Эрдоган прокомментировал назначение на пост главного тренера «Руны».

«Уважаемая семья баскетбольного клуба «Руна», могу только представить, каким трудным был путь к Лиге ВТБ.

Вы дали мне возможность присоединиться к команде на этом отрезке вашего пути. С этого момента мы будем идти рука об руку и двигаться вверх шаг за шагом.

Я могу принять неудачу – каждый иногда терпит неудачу – но я не могу смириться с отсутствием попыток. Мы попытаемся вместе!» – сказал турецкий специалист.

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