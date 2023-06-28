Эртугрул Эрдоган: «Могу только представить, каким трудным был путь к Лиге ВТБ»

Эртугрул Эрдоган прокомментировал назначение на пост главного тренера «Руны».

«Уважаемая семья баскетбольного клуба « », могу только представить, каким трудным был путь к Лиге ВТБ.

Вы дали мне возможность присоединиться к команде на этом отрезке вашего пути. С этого момента мы будем идти рука об руку и двигаться вверх шаг за шагом.

Я могу принять неудачу – каждый иногда терпит неудачу – но я не могу смириться с отсутствием попыток. Мы попытаемся вместе!» – сказал турецкий специалист.

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