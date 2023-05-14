Энтони Эдвардс: «Обожаю Руди Гобера. Этим летом соберемся вместе и поработаем»

Защитник «Миннесоты» верит, что у них с центровым может получиться отличная связка.

«Обожаю Руди. У нас отличное взаимопонимание. Мы все время обсуждаем всякое, и я думаю, что он может стать намного лучше в том, что касается борьбы за мяч, бросков одной рукой «крюком».

Постоянно говорю ему: «Руди, я буду всегда давать тебе мяч. Хочу, чтобы ты либо набирал очки «крюком», либо колотил сверху через кого-нибудь». Он такой: «Я тебя понял». Этим летом мы соберемся вместе и поработаем над этим», – заявил Эдвардс.

Позже он рассказал, что проведет часть предсезонной подготовки с Гобером во Франции.

«Руди заплатит за все, у него куча денег», – пошутил защитник. В 2020 году центровой подписал контракт на 5 лет и 205 млн.

В прошлом месяце Эдвардс лайкнул комментарий, назвавший обмен Гобера худшим в истории.

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