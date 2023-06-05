Сборная США в этом году постарается вернуть себе звание чемпионов мира после провального выступления на турнире в Китае в 2019 году (7-е место).

По информации The Athletic, («Лейкерс»), («Миннесота»), («Нью-Йорк»), («Бруклин»), («Милуоки») и Тайриз Халибертон («Индиана») уже выразили готовность выступить в составе американской команды под руководством Стива Керра.

Ривз ранее имел предложение от сборной Германии, но хочет играть за США.

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