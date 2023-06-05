Остин Ривз и Энтони Эдвардс выразили готовность сыграть за США на ЧМ-2023

Теги сборная Германии сборная США НБА Бобби Портис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Микэл Бриджес Джейлен Брансон Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Остин Ривз Баскетбол

Сборная США в этом году постарается вернуть себе звание чемпионов мира после провального выступления на турнире в Китае в 2019 году (7-е место).

По информации The Athletic, Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Микэл Бриджес («Бруклин»), Бобби Портис («Милуоки») и Тайриз Халибертон («Индиана») уже выразили готовность выступить в составе американской команды под руководством Стива Керра.

Ривз ранее имел предложение от сборной Германии, но хочет играть за США.

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2 комментария

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Костя Кот
ривз хорош)
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+4
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Mr.BadGuy
Ривз и Карузо в одной команде это уже не кроется ничем, а если еще и Кузма подьедет, там просто будет избиение.
+2
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