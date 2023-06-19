Билл Симмонс: «К четвергу Зайон Уильямсон будет в другой команде»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился информацией, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон в скором времени будет обменян в другую команду.
«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс. Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста.
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