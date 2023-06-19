Билл Симмонс: «К четвергу Зайон Уильямсон будет в другой команде»

Теги Шарлотт Новый Орлеан Портленд НБА Билл Симмонс Зайон Уильямсон Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился информацией, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон в скором времени будет обменян в другую команду.

«Один человек, которому я доверяю, вчера сказал мне, что к четвергу Зайона уже не будет в составе «Пеликанс. Я такой: «Cерьезно?». А он говорит: «Просто смотри», – сказал Симмонс в эфире своего подкаста.

В четверг, 22 июня, состоится драфт НБА.

«Новый Орлеан» планирует значительно подняться на драфте. Организация твердо намерена выбрать Скута Хендерсона.

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12 комментариев

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Копатель морей
Перейдет из КФС в БургерКинг
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Ivan85
Ответ Копатель морей
Перейдет из КФС в БургерКинг
это грамотный ход. в бургере можно оплачивать бонусами спасибо
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andrushapumba
Хочу в хьюстоне его связку с харденом
+9
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+9
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Александр Кузьмин
Интересненько
+4
0
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omega pepega
Ответ andrushapumba
Хочу в хьюстоне его связку с харденом
владелец стрип-клуба в хьюстоне?
+3
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ГРУПА ЗИСК
Трудовые резервы?
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XobXob
Автодор?
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Swhat
Лилард, Зайон
Будет интересно
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Локоть Артеста
Уильямсон сам по себе очень сомнительный актив. Ладно бы он был просто травматичным, вдобавок у него проблемы с лишним весом. На сколько матчей с его участием может рассчитывать новая команда? 20? 30? Вряд ли он сможет сыграть больше. За Зайона отдавать 2-3 ролевиков+ пара драфт-пиков - ну такое себе.
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Light Yagami
Ответ Копатель морей
Перейдет из КФС в БургерКинг
В Бургеркинге уже есть Саша шомпол.
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Tim Timson
Ответ Копатель морей
Перейдет из КФС в БургерКинг
лишь бы не в Тако )
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